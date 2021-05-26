Fed yetkilileri tahvil alımlarının azaltılmasını görüşmeye bir adım daha yaklaştı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün CNBC'ye yaptığı açıklamada ayda 120 milyar dolar düzeyindeki tahvil alımlarının azaltılması hakkında "Alımların azaltılmasını görüşmeye başlamak için yapılan görüşmelerden bahsediyoruz" dedi.

Fed'in tahvil alımları, neredeyse sıfır seviyesindeki faizlerle birlikte borçlanma maliyetlerini düşük tutulmasını sağlıyor ve istihdam yaratacak yatırımları kolaylaştırıyor.

Daly, "Herkesin şunu bildiğinden emin olmak isterim ki bu söylediklerin şu anda bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor" dedi. Daly istihdamın artacağına inandığını ancak hâlâ salgın öncesi döneme kıyasla 8 milyon kişinin işsiz olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda politikalarımız iyi bir noktada. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Daly'den önce konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Fed'in ileriki bir dönemde ekonomiye daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini dile getirdi. Clarida "Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz o günler de gelebilir. Nisan görüşmesinde odak noktamız bu değildi. Bu durum veri akışına bağlı olacaktır" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell daha geçtiğimiz ay merkez bankasının ekonomiye verdiği desteği azaltmasını konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti. Ancak görüşmelerin yakın bir zamanda başlayabileceğinin söylenmeye başlaması Fed'in tutumunda değişime işaret etti.

Fed yetkilileri herhangi bir değişim yapmadan önce 2013'te eski Başkan Ben Bernanke'nin sürpriz bir şekilde tahvil alımında azaltıma gidip tahvil getirilerinin çok hızlı şekilde yükselmesine neden olduğu çalkantıdan kaçınmak için piyasalara yeterli uyarıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Fed'in Nisan ayındaki para politikası toplantısından bu yana bu yana iki kıdemli Fed yetkilisi tahvil alımlarını azaltma hakkındaki görüşmelerin yakında başlayacağına işaret eden açıklamalarda bulunurken diğer yetkililer de yaşanan fiyat artışlarının enflasyon döngüsünün kalıcı bir unsuru haline gelmesi halinde oluşabilecek sorunlara vurgu yapıyorlar.

Fed faizleri ekonomi eski istihdam seviyelerine dönene ve enflasyon %2 olan hedefi aşana kadar yükseltmeyeceğini daha önce belirtmişti.

Ancak Fed'in bu faizleri yükseltmeme taahhütü birçok ekonomistin enflasyon konusunda merkez bankasının fazla rahat davrandığı şeklinde eleştirilerine neden oldu. Bazı ekonomistler bu tutumun ekonomiyi tekrar resesyona sürükleyebilecek ve enflasyonla mücadele için peşpeşe faiz artırımına gidilecek bir ortama zemin hazırlamasından endişe duyuyorlar.

Fed yetkililerinin çoğu enflasyonda son aylarda görülen artışın çözülmesi zaman alacak tedarik ve istihdam piyasalarındaki dar boğazdan kaynaklandığı için geçici olduğuna inanıyor.

Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi cuma günü açıklanacak. Gıda ve enerji dışındaki kişisel tüketim harcamaları endeksinin nisan ayında yüzde 2.9 seviyesinde açıklanarak Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üzerinde açıklanması bekleniyor. Eğer veri beklentiler seviyesinde gelirse 1993 yılının haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.

Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 15-16 Haziran tarihinde yapılacak.