Fed yetkililerinden 'tempo düşürme' sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yılın büyük bölümündeki konuşmalarında daha önce kullanılmayan 'ivedilikle' ve 'önden yükleme yapmak' gibi ifadeler kullanarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonla mücadele etmek için ne kadar hızlı davranmak istediklerini vurgulamışlardı.

Şimdilerde ise bu yetkililerin bir kısmı, faizlerin haziran ayından bu yana görülen toplantı başına 75 baz puanlık artırıldığı dönemin aksine 25 baz puan artırılıp düşürüldüğü dönemde kullandıkları terminolojiyi tercih etmeye başladılar.

Bu durum Fed'in son 40 yılın en hızlı faiz artırım döneminin ardından tempoyu düşürmeye hazır olduğunun açık bir işareti.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin fiyat artışlarında beklentilerin üzerinde yavaşlamaya işaret etmesi Fed'in faizleri sıfıra yakın seviyelerden yüzde 3.75-4 seviyesine yükseltmesinin etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlandı.

Dün konuşan Fed yetkilileri faiz artışına yeni yaklaşımlarını tanımlamak için 'kademeli' ve 'ölçülü' gibi ifadeler kullansalar da ABD'de borçlanma maliyetinin birkaç öy önce düşündüğünden daha uzun süre yüksek kalabileceğine de vurgu yaptılar.

Piyasalarda borçlanma maliyetleri daha uzun süre daha yüksek kalabilir vurgusu ayrıntılar arasında kaybolan bir detay olarak kalırken ABD borsaları açıklamaların ardından sert yükseliş kaydetti.

Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki sene yüzde 5'in üzerinde zirve yapacağını fiyatlayan işlemciler enflasyon verisinin ardından bu beklentilerini yüzde 4.75-5 seviyesine çektiler. Ayrıca piyasalar artık önümüzdeki yılın ikinci yarısında faizlerde indirime gidilmesini bekliyor.