Fed yetkililerinin portföyleri gündemden düşmüyor

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın Fed Başkanı Jerome Powell'ın pandeminin kötüleşmesi nedeniyle potansiyel politika eylemini belirten bir açıklama yayımlamasından bir gün önce, tahvil fonundan 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında hisse senedi fonlarına işlem yaptığı açıklandı.

Bloomberg'de yer alana habere göre Clarida’nın tahvil fonundan hisse senedi fonlarına işlem yapmasından bir gün sonra Powell, 28 Şubat 2020'de koronavirüsün "ekonomik aktivite için gelişen riskler oluşturduğunu” belirttiği bir bildiri yayımladı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin acil toplantısının ardından 3 Mart 2020’de yarım puanlık faiz indirmişti.

Başkan Yardımcısı adına konuşan bir Fed sözcüsü, "Clarida'nın 2020 mali açıklaması, hesaplarında önceden planlanmış bir yeniden dengelemeyi temsil eden işlemleri gösteriyor. İşlemler, koronavirüsün ortaya çıkmasına yanıt vermek için Fed eylemlerine ilişkin müzakerelere katılmasından önce gerçekleştirildi. Seçilen fonlar, Kurulun etik görevlisinin önceden onayı ile seçilmiştir.” dedi.

İki Fed yetkilisi görevden ayrıldı

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın da son bir yıllık dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İki yetkili eylül ayı sonuna kadar bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarını elden çıkaracağını açıklamıştı.

Olayın ardından 14 yıl boyunca bölgesel Fed başkanlığı görevinde bulunan Rosengren, öngörülen süreden 9 ay önce 30 Eylül'de görevi bırakmıştı.

Kaplan ise 8 Ekim itibarıyla görevden ayrılacağını duyurmuştu.

Powell'ın portföyünde de Fed'in aldığı varlıklar çıktı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise bankanın geçen yıl aldığı varlıklardan biri olan yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu bildirilmişti.

Powell'ın 1,25 milyon dolar ile 2,5 milyon dolar arasında yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu, söz konusu varlıkları 2019'da aldığı ve bunun rapor edilen toplam varlıklarının sadece küçük bir kısmı olduğu kaydedilmişti.

Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de benzer iddiaların hedefindeki isimler arasında yer alıyordu.