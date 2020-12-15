Fed yılı nasıl kapatacak?

Brexit belirsizliği ve aşı dağıtımlarının başlaması küresel piyasaların gündemini doldurmaya devam ederken, piyasa oyuncularının bu hafta en yakından izleyeceği gelişmelerden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son FOMC toplantısında ne karar alacağı. Başkanlık Donald Trump’tan Joe Biden’a devrolmadan gerçekleşecek son toplantıda Fed’in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki tahvil alımlarını genişletip genişletmeyeceği uzmanlara göre hala belirsizliğini koruyor. 43 Reuters ekonomistinin sadece beşte biri Fed’in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak toplantısında parasal teşvikleri artırmasını bekliyor.

Tahvil alımının içeriği netleşecek

Fed’in bilançosu pandeminin ekonomileri ilk vurduğu mart ayından bu yana açıklanan programlarla yüzde 70 artarak 7 trilyon doların üzerine çıktı. Financial Times’da yer alan bir analize göre Fed’in artık varlık alım programının geleceğine ilişkin planlarını net bir şekilde açıklaması gerektiğini düşünen yatırımcıların sayısı giderek artıyor. Bu nedenle Fed Başkanı Jerome Powell’in çarşamba TSİ 22:00’de yapacağı açıklamalarında izlenecek en önemli unsurlardan biri de “ne gibi gelişmelerin Fed’e aylık 120 milyar dolar tahvil alımını kademeli olarak düşürmeye başlamasına neden olacağı.” İşte bu toplantıda Fed yetkililerinin aylık varlık alımlarının ne kadar süreyle devam edeceğine ilişkin daha net bir sinyal vermesi bekleniyor. Mevcut açıklamalarda Fed’in alımları “önümüzdeki aylarda” aynı seviyede tutacağı ibaresi yer alıyor.

Aşı dağıtımı Fed’e nefes aldırabilir

Capital Economics kıdemli ABD ekonomisti Andrew Hunter, Fed yetkililerinin ani bir değişiklik yapmak istemediğini belirterek ekonomik verilerin son dönemde nispeten dirençli olduğuna dikkat çekiyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Kısa dönemde ekonomideki aşağı yönlü risklere odaklanılsa da Fed yetkilileri de son aşı haberleriyle bir nebze rahatlamış olacak.”

“Uzun vadeli Hazine tahviline kayabilir”

Bazı uzmanlar ise Fed’in varlık alımlarının içeriğinin değişmesi gerektiğini, ABD’deki şirketlerin borçlanma maliyetlerinin düşük kalmaya devam etmesi için, tahvil alımlarının uzun vadeli hazine tahvillerine kayması gerektiğini belirtiyor. ABD’de gösterge 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi mart ayından bu yana görmediği bir düzey olan yüzde 1’e yükseldi. FT’de yer alan başka bir analizde de şimdiye kadar varlık alımlarının daha kısa vadeli tahvillere odaklandığı ve Fed’in agresif bir adım atmak istemesi halinde borç alımlarında daha uzun vadeli Hazine tahvillerine kaymasının en olası patika olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Ekonomik tahminler ve risk grafikleri yayımlayacak

Fed ayrıca bu toplantısında her üç ayda bir olduğu gibi, ekonomik tahminlerini yayımlayacak. Ekonomik Tahminlerin Özeti adlı belgede bu sefer belirsizlik/risk düzeylerini gösteren yeni grafikler de yer alacak. Ayrıca yıldönümüyle birlikte, dört bölgesel Fed Başkanı FOMC’deki rutin rotasyonla birlikte ocak ayında oy hakkına sahip olacak. Philedelphia, Dallas, Minneapolis ve Cleveland Fed Başkanları aralıkta son kez oy kullanacak. 2021 Ocak ayında ise Chicago, Richmond, Atlanta ve San Francisco başkanları oy sahibi olacak. Ancak uzmanlar bu dönüşümün pandemi nedeniyle çok önemli olmadığını, şahinler ve güvercinler arasındaki fikir ayrılığının bu dönemde sadece zamanlama konusunda yaşandığını belirtiyor.

“Kapanmalar artarken hiçbir şey yapmaması mantıksız olur”

MacroPolicy Perspectives Ekonomisti Julia Coronado ise “Virüs yayılıyor, kapanmalar artıyor ve işe alımlara etkisinin de arttığı görülüyor. Mali pakette hala anlaşılamadı. Bu nedenle masaya hiçbir şey koymamasının mantıklı olmayacağını düşünüyorum” diyerek Fed’in bu toplantıda ekonomiye ek bir destek vereceği görüşüne katılıyor.

Ödenekler bitiyor, gecikmiş kira 70 milyar dolarda

Öte yandan ABD’de vakaların artmaya devam etmesi ve bazı eyaletlerde önlemlerin tekrar sıkılaştırılması, iki hafta içinde 9 milyon işsiz vatandaşın pandemi nedeniyle aldığı işsizlik ödeneği iki haftaya sonlanıyor olması ve gecikmiş kira ödemelerinin 70 milyar dolara ulaşması, Fed’i bu toplantıda adım atmaya zorlayacak önemli sıkıntılar. ABD’de 11 milyon ailenin gecikmiş kira ödemelerinin 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu kiralarda da ödeme vadesinin dolmak üzere olduğu belirtiliyor.

908 milyar dolarlık pakete iki ayrı oylama

ABD’de dün açıklanması beklenen 908 milyar dolarlık paketin iki ayrı oylama için ikiye bölündüğü belirtiliyor. Reuters dün konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dev paketin KOBİ’lere destek, işsizlik ödeneği ve COVID-19 aşısı dağıtımı ödeneğini içeren 748 milyar dolarlık kısmının Kongre’de ayrı oylanacağını, eyalet ve yerel yönetim desteklerini içeren 160 milyar dolarlık kısmın ise ayrı oylanacağını yazdı.