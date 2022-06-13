Fed'den 175 baz puan faiz artırımı bekleniyor

ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed'den faiz artırımı beklentileri güçleniyor.

CME FedWatch'e göre Fed, eylül sonuna kadar yapılacak 3 toplantıda 175 baz puan artırması bekleniyor. Bu, en azından bir toplantıda 75 baz puanlık artırım anlamına geliyor.

FedWatch'a göre 15 Haziran toplantısında 50 baz puan artırım beklentisi yüzde 71,3 olurken, yüzde 28,7 ise 75 baz puan artırım bekliyor.

27 Temmuz toplantısında 50 baz puan artırım olasılığı yüzde 32,3, 75 baz puan artırım olasılığı yüzde 52,3 seviyesinde.

21 Eylül toplantısında politika faizinin yüzde 2,50-2,75 ve üzerine ulaşması beklentisi yüzde 76,7 seviyesinde.