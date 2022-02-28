FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı
Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatının ardından Amerikalı kargo şirketleri FedEx ve UPS, Rusya’ya sevkiyatlarını durdurma kararı aldı.
Konuya ilişkin FedEx'ten yapılan açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz." ifadesi kullanıldı.
UPS'in açıklamasında ise "Rusya'daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz." ifadesine yer verildi.
ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya'ya tepki adımları geliyor.