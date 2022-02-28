  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı
Takip Et

FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatının ardından Amerikalı kargo şirketleri FedEx ve UPS, Rusya’ya sevkiyatlarını durdurma kararı aldı.

Konuya ilişkin FedEx'ten yapılan açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

UPS'in açıklamasında ise "Rusya'daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya'ya tepki adımları geliyor.

 