Fed'in ardından Körfez ülkeleri merkez bankaları da faiz artırdı

Fed kararının ardından ilk tepki veren Kuveyt Merkez Bankası(CBK) oldu. CBK, faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. Buna göre, iskonto faiz oranı yüzde 2,00'den yüzde 2,25'e çıkarıldı.

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), faiz oranını 75 baz puan artırdı. CBB, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranını yüzde 1,75'ten yüzde 2,50'ye çıkardı. Banka, gecelik faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2,25'ye, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 3,25'e ve borç verme faiz oranını yüzde 3,00'den yüzde 3,75'e yükseltti.

Katar Merkez Bankası(QCB) faizlerde 50-75 baz puan artışa gitti. QCB, repo faiz oranı yüzde 1,75'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı. QCB, borç verme faiz oranını 75 baz puan artışla yüzde 1,50'den yüzde 2,25'e çıkarırken, mevduat faiz oranını 50 baz puan artırdı ve yüzde 2,75'ten yüzde 3,25'e getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Merkez Bankası(CBUAE) da, faiz oranını 75 baz puan artıran bankalardan oldu. CBUAE, mevduat faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 3,00'e çıkarıldı.

Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA), gösterge repo ve ters repo faiz oranlarında 50 baz puan artırıma gitti. SAMA'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e, ters repo faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı.

Ürdün Merkez Bankası'nın da yarın faiz oranında bir artışa gitmesi bekleniyor.

Körfez merkez bankaları, Fed'in kararlarına göre faizde yön belirliyorlar.