Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi zirvede

Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, haziran ayında tahminleri aşarak 40 yılın zirvesine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Söz konusu artış 2005'ten bu yana görülen en hızlı artış olarak kaydedildi. PCE yıllık ise yüzde 6,8 ile 40 yılın zirvesini gördü.

Kişisel gelirler, haziranda aylık yüzde 0.6, harcamalar yüzde 1,1 arttı. Beklenti kişisel gelirlerin yüzde 0,5, harcamaların yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Çekirdek PCE ise yüzde 0,6 ile tahminleri aşarken yıllık artış yüzde 4,8 oldu.

Tüketici harcamaları ABD ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

ABD, 2022'nin iki çeyreğinde üst üste daralarak teknik resesyona girmişti.