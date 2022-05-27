Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesinde gerileme

ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi nisanda beklentilere paralel marttaki yüzde 6,6 düzeyinden yüzde 6,3’e geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, çekirdek PCE de yüzde 5,2’den yüzde 4,9’a gerileyerek dolar endeksinde hafif bir düşüş getirdi. Mayısta 105’le 20 yılın zirvesini gören endeks TSİ 16:45 itibariyle 101,686 düzeyindeydi.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan aylık ve yıllık artışlar piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izledi.

Endeksteki yıllık artış 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, fiyat artışlarının yavaşlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki yükselişin artan fiyatlara rağmen tüketimin güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.

Kişisel gelirler beklentilerin altında

Kişisel gelirler ise nisanda yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde mart ayında olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentilerini aşan kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış, martta yüzde 1,4 olmuştu.