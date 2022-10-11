Fed'in iki numarasından temkinli faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, merkez bankası yetkililerinin enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası gerektiği konusunda net olduğunu ancak faiz artırımlarının hızının "verilere bağlı olacağını" söyledi.

Brainard, merkez bankasının ekonomi ile iç ve dış riskleri izlemeye devam edeceğini de söyledi.

Fed'in bugüne kadarki faiz artırımlarının ekonomiyi yavaşlatmaya başladığını, hatta beklenenden fazla bir yavaşlama olmuş olabileceğini belirten Brainard, politikada sıkılaştırmanın tam etkisinin uzun vadede hissedileceğini söyledi.

Brainard, Fed yetkililerinin, enflasyonla mücadele kapsamında diğer başlıca merkez bankalarının "benzer şekilde" faiz artırımlarına gitmelerinin bütünsel etkisini de izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Brainard, "Enflasyonun aşağı geleceğine dair güven oluşana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalacağı açık...Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizlerinin daha da yükseleceğini ifade etmişti. ...Asıl politika çizgisi verilere bağlı olacak" dedi.