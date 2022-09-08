"Fed'in politikası büyümeye yönelik riskleri artıracak"

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in sıkı para politikasını enflasyonu aşağı getirmek için gerektiği sürece devam ettireceğini söyledi. Brainard, 'bir noktada' Fed'in uyguladığı politikasının ekonomik büyümeye yönelik yarattığı risklerin artacağını da vurguladı.

"Ancak şu an için para politikasının, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru aşağı gitmekte olduğu güvenini sağlamak üzere sınırlayıcı olmasına ihtiyaç var" diye konuşan Brainard, Temmuz ayında enflasyonun yavaşlamasını "memnuniyetle" karşıladığını, ancak Fed'in enflasyonun yüzde hedefine doğru hareket ettiğine güvenmesi için birkaç ay daha düşük enflasyon okumalarına ihtiyacı olacağını vurguladı.

Brainard, sıkı para politikasının çok ergen geri çekilmesi ve faizlerin enflasyon kontrol altına alınmadan gevşetilmesi riskinden kaçınmanın çok önemli olduğunu da vurguladı. Büyümenin yavaşlamakta olduğunu not ettiğini belirten Brainard, ancak Fed'in hala enflasyonun kontrol altına alındığından emin olması gerektiğini ifade etti.

Goldman, faiz artırım beklentilerini yükseltti

Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri ise Fed'in Eylül ve Kasım ayı FOMC toplantılarına yönelik faiz artırım beklentilerini yükselttiler.

Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan artıracağı beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs ekonomistleri, daha önce Eylül'de 50 baz puan, Kasım'da 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı.

Ekonomistler, Aralık ayında da 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyorlar.

Yüzde 7,5 işsizlik oranına ihtiyaç olabilir

Öte yanadan IMF'den iki ekonomistin de aralarında olduğu ekonomistlerin ortaya koydukları araştırma raporu, ABD'de yüksek enflasyonun sona erdirilmesi için işsizlik oranının cari seviyesine göre ikiye katlanarak yüzde 7,5'e ulaşmasının gerekli olabileceğini gösterdi.

Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği konferansta John Hopkins Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Laurence Ball tarafından dağıtılan raporda, "Fed projeksiyonlarında öngörülen küçük işsizlik artışı yüksek enflasyonu geri getirmek için yeterli olmayacak. Ya enflasyon önemli oranda yüksek kalacak veya biz daha yüksek işsizliğe ve önemli bir ekonomik yavaşlamaya sahip olacağız" ifadelerine yer verildi.

IMF ekonomistleri Daniel Leigh ve Prachi Mishra'nın da yazarları arasında olduğu rapor, farklı işsizlik oranlarında enflasyonun nasıl davranabileceğini değerlendirdi ve enflasyonu "güçlü şekilde" kontrol almanın "işsizlikte acılı ve uzun süreli artış" içerdiği sonucuna vardı.