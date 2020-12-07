Fed'in tahvil alım programının geleceği konusunda detayları açıklaması bekleniyor
Fed'in Aralık toplantısında tahvil alım programının geleceği konusunda detayları açıklaması bekleniyor.
Foreks
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin
aralık ayı toplantısında varlık alımlarının büyüklüğünü ya da kompozisyonunu değiştirerek teşvik sağlamak gibi bir niyeti yok.
Haberde, Fed yönetiminin varlık alım programının ne kadar süre devam etmesini bekledikleri konusunda yeni yönlendirmeyi 15-16 Aralık toplantısında açıklamalarının öngörüldüğü belirtildi.
Haberde, "15-16 Aralık'ta ortaya konulması beklenen detayların 3ylül ayında açıklanan koşullar ile birlikte faizin ne kadar süre 0'a yakın tutulmasının planlandığı gibi konuları içermesi bekleniyor" denildi.