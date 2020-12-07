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Fed'in tahvil alım programının geleceği konusunda detayları açıklaması bekleniyor

Fed'in Aralık toplantısında tahvil alım programının geleceği  konusunda detayları açıklaması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin
aralık ayı toplantısında varlık alımlarının büyüklüğünü ya da  kompozisyonunu değiştirerek teşvik sağlamak gibi bir niyeti yok.

Haberde, Fed yönetiminin varlık alım programının ne kadar  süre devam etmesini bekledikleri konusunda yeni yönlendirmeyi 15-16 Aralık toplantısında açıklamalarının öngörüldüğü belirtildi.

Haberde, "15-16 Aralık'ta ortaya konulması beklenen detayların 3ylül ayında açıklanan koşullar ile birlikte faizin ne kadar süre 0'a yakın tutulmasının planlandığı gibi konuları içermesi bekleniyor"  denildi.