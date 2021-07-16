Fed/Powell ve Çin aynı fikirde: Tehlike geçmedi

Hilal SARI

Fed Başkanı Powell, tapering endişelerini “daha gerekli koşullardan çok uzağız” diyerek dindirirken, beklentilerin altında büyüyen Çin de “belirsizlik uyarısı” yaparak tehlikenin geçmediğine işaret ediyor.

ABD’de beklentilerin üstünde gelen enflasyon verileri sonrası Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi’nde yaptığı sunumda, “tapering için gerekli koşullardan çok uzağız” diyerek desteklerin devam etmesi gerektiğini ve aşağı yönlü risklerin sürdüğünü yineledi. 2. çeyrekte yüzde 7,9 ile beklentilerin altında büyüyen Çin de COVID-19 mutasyonları ve dünya genelinde artan vakalar nedeniyle “belirsizlik artıyor” uyarısı yaparak tehlikenin geçmediğine işaret etti. ABD’de beklenti üzerindeki enflasyon verisinin ardından gelen Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve beklenti altında gelen Çin’in ekonomik büyümesi piyasaları hareketlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi’nin alt ayağı Temsilciler Meclisi’nde mali komiteye verdiği ifadede “tahvil alımlarını azaltma şartlarının henüz oluşmaktan çok uzak olduğunu” söyledikten sonra, dolar ve tahvil getirileri gerilerken, altın fiyatları enflasyona karşı güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisiyle 1 ayın zirvesinden yükselişini dün de sürdürdü ve gün içinde 1.833 dolara kadar yükseldi. TSİ 15:45’te altının onsu 1.825 dolardaydı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi beklenmedik enflasyon sonrası yüzde 1,374’e kadar çıkmışken, Powell’ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,324’e kadar geriledi. Euro Bölgesi tahvilleri de Powell’ın açıklamalarıyla yönünü aşağı çevirdi ve 10 yıllık Bund getirisi yüzde 0,335’e geriledi.

“Tapering için gerekli koşullardan çok uzaktayız”

Fed’in dev genişleme programlarını sorgulayan Cumhuriyetçilerin ve endişeli Demokratların beklentilerin üstünde yükselen TÜFE ve ÜFE verilerine ilişkin sorularına karşı verdiği yanıtlarda yatırımcıların enflasyon endişelerini bir nebze dindirdi. “Endişelenmeniz için daha ne kadar bu düzeylerde devam edebiliriz” gibi zamanlama bilgisi isteyen sorulara rağmen Powell, 3 saatlik ifadesinde Fed’in para politikalarının seyrine ilişkin yeni bir bilgi vermedi ve 120 milyar dolarlık tahvil alım programının azaltılmasına (tapering) yönelik tartışmaların devam edeceğini söyledi. COVID-19 sagınında görülen 7,5 milyon kişilik istihdam kaybından toparlanmanın uzun süreceğini vurgulayan Powell, ülke ekonomisinin “tahvil alımlarının azaltılması için gereken koşullardan çok uzakta olduğunu” söyledi. “Gerektiğinde Fed fiyatları kontrol altına almak için harekete geçmeye hazır” diyen Powell “Anlıyorum, insanlar enflasyon konusunda endişeli. Bunu herkesten duyuyoruz. Bu gerçekten ekonominin her alanını etkiliyor” demiş, enflasyonun kayda değer şekilde arttığını ve yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu ancak bu artışın ekonominin yeniden açılması ile ilişkili olduğu ve görülen yükselişin geçici olduğuna inandığını belirtmişti. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları da beklentilere paralel 360 bin olarak açıklandı.

Powell’in Kongre’deki ifadesinden bir gün önce ABD’de üretici fiyatları haziran ayında son 12 ayın en keskin aylık artışını kaydetti ve yıllık TÜFE ise yüzde 4,9’a düşmesi beklenirken, kesin bir yükselişle yüzde 5,4’e çıkmıştı. Sürpriz veri tahvil getirilerini ve doları güçlendirmişti, Powell açıklamaları sonrası enflasyon endişelerinin bir nebze dinmesiyle hareket tekrar tersine döndü. Faiz artışı ise FOMC’de henüz konuşulan bir durum olmasa da, daha önce 2024’e kadar faiz artışı beklenmezken, piyasalar şu anda Aralık 2022’de ilk faiz artışı olmasına yüzde 90 ihtimal veriyor.

2. çeyrekte yüzde 7,9 büyüyen Çin “belirsizlik” uyarısı yaptı

Çin'den gelen beklentilerin altında büyüme ve büyüme açıklamasıyla gelen "belirsizlik uyarısı" da piyasalardaki harekette etkili oldu. Çin 2. çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 18,3'lük büyümenin ardından yüzde 7,9 büyüdü. Beklenti ise yüzde 8,1'di. Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Liu Aihua Pekin'de yaptığı açıklamada ekonominin "istikrarlı şekilde iyileşmeye devam ettiğini" söyledi ancak iyileşmenin "dengesiz" olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "COVID-19'un tüm dünyada mutasyona uğramaya devam ettiğinin, dışarda istikrarsızlıkların olabileceğinin ve belirsizliğin arttığının farkında olmalıyız." İngiltere’de de vakaların yedi ayın rekoru görüldü.

“Destekleri artık geri çekelim” sesleri yükseliyor

St. Louis Fed Başkanı Bullard: Merkez desteklerini geri çekme zamanı

Enflasyonun geçici mi kalıcı mı olup olmadığı tartışmalarında ekonominin aşırı ısınabileceği görüşüne yakın olan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda “Büyümekte olan konut balonunu daha da büyüttüğümüz konusunda biraz endişeliyim” dedi ve yüzde 7’lik büyümeye paralel pandeminin daha iyi kontrol alınması sebebiyle “acil durum desteklerini geri çekmek için doğru zaman olduğunu düşündüğünü” söyledi.

BoE/Michael Saunders: Tapering daha erken başlayabilir

İngiltere Merkez Bankası’ndan da şahin sesler yükseliyor ve sterlin BoE yönetim kurulu üyesi Michael Saunders’in tahvil alım programına ilişkin açıklamalarının ardından dolar karşısında tekrar güçlendi. Saunders İngiltere’de de TÜFE’nin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından “Merkez Bankası enflasyonda beklenmedik keskin yükseliş nedeniyle tahvil alım programını daha erken sonlandırabilir” ifadelerini kullandı. İngiltere’de enflasyon haziranda beklentilerin de üzerinde yıllık yüzde 2,5 arttı.