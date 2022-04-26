Finans sektörü çalışanları Pekin'den ayrılıyor

22 milyon nüfuslu Pekin'in dörtte üçüne koronavirüs testi yapılacak olması, başkentte de Shanghai'dakine benzer şekilde tecrit uygulamasına geçileceği beklentileri arttı.

Çin'in koronavirüse karşı uyguladığı katı önlemler ekonominin yavaşlamasına yol açıyor. Toplu koronavirüs testleri, uzun karantina süreleri ve kapsamlı sosyal mesafe kuralları hem gündelik hem de ticari hayatın aksamasına neden oluyor.

Pekin'de vakaların yoğunlukta olduğu Chaoyang mahallesinde toplu koronavirüs testlerine dün başlandı. Gün sonunda, test yapılan kişilerin yalnızca ufak bir kısmının sonuçları çıkmış olmasına rağmen, Cumartesi gününe kadar Pekin'in 10 mahallesinde daha test uygulamasına geçilme kararı alındı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in finansal merkezi Shanghai'daki binlerce bankacı, piyasa işlemcisi ve yatırımcı, koronavirüse karşı getirilen tecrit uygulamaları nedeniyle evlerine hapsolurken, bazıları ailelerine gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerini temin etmekte bile zorlandılar.

Finans endüstrisi yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, Shanghai'daki 26 milyon insanı eve kapanmaya zorlayan dört haftalık tecritten dolayı oluşan lojistik zorluklarla bir kısım işlemlerin durdurulması sonucunda bazı potansiyel finansal anlaşmalar da tehlikeye düştü.

"Shanghai'da olanlar pek çoğumuz için şok edici. İşlerin bu kadar kontrolden çıkacağını çok az kişi hayal edebilirdi" diye belirten özel sermaye yatırımcısı Melvyn Xu, 2020'de Hong Kong'dan Shanghai'ya taşındı.

Çin ile Hong Kong arasındaki seyahatlerin kolaylaşması için sınır geçişlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesini bekleyen Xu, çocuklarını tekrar Hong Kong'daki göndermeyi ve Shanghai ile olan bağını "yalnızca iş yeri" düzeyine indirgemeyi düşünüyor.

"Bence en büyük yılgınlık, tecrit konusunda hiçbir şey yapamıyor oluşunuz. Bu da bilhassa can sıkıcı" diyen Xu, "Burada yaşayan insanların pazarlık gücü tümüyle sıfır" diye belirtti.

Bölgesel finans merkezi iddiası tehlikede

Finans çalışanlarının Shanghai'dan göçü, kentin bölgesel finansal merkez olma iddiasını zora sokabilir ve Çin'in finans sektörünü açmasıyla son yıllarda kentteki yatırımlarını artırmış yabancı sigortacılar, yatırım bankaları ve varlık fonu yöneticileri için kötü bir haber olabilir.

WeChat'in paylaşımına göre, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs GS.N, Shanghai'da 10'a yakın iş ilanı vermeyi değerlendirirken, JPMorgan JPM.N geçen yıl tamamına sahip olduğu Shanghai birimini güçlendiriyor. BlackRock BLK.N ise Shanghai fon birimine 20 yeni çalışan almayı planlıyor.

Finans endüstrisinin büyüme hamleleriyle birçok bankacı, işlemci ve fon yöneticisi müşterilerine yakın olmak ve yeni alanlarda çalışma ve büyük işlemleri yapma konusunda uzmanlık edinmek için Hong Kong ve diğer merkezlerden Shanghai'a taşınmaktaydı.

Fakat finans sektörü çalışanlarının bu hayalleri şu anda suya düşmüş gibi gözüküyor.

Shanghai'da uzman personel istihdamı yapan REForce şirketinin yöneticisi Jason Tan, "Bu tecrit bittiğinde, tüm endüstrilerdeki expatler (göçmen çalışanlar) Çin'in dışında yeni kariyer (olanakları) için görüşmeler yapacaklar" diye belirtti.

Shanghai'daki finans sektörü çalışanlarıyla yaptığı sohbetlerde tecrit önlemleri konusunda ciddi endişelerin dile getirildiğini belirten Tan, şöyle devam etti: "Devam etmek çok cazip değil. Bu tecrit yine olabilir. Bir sonraki sefer daha uzun ve daha sıkı olabilir."

Ayrıntılı incelemede zorluklar yaşanıyor

İş açısından Shanghai'daki bankacılar için en büyük zorluk, halka arz olmak veya satın alma, birleşme fırsatlarını araştırmak isteyen müşterilerine sahada ayrıntılı inceleme yapamamaları.

Avrupalı bir bankanın üst düzey yatırım bankacısı, Şubat'tan beri Shanghai'da geçici olarak çalıştığını belirterek, şöyle devam etti: "Bazı şeyleri teyit etmek için fabrikalara, tesislere gitmemiz gerekiyor. Ayrıntılı tespiti sanal olarak yapmak imkansız."

Shanghai'daki bir portföy yöneticisi, tecrit uygulamalarının kentin iş ortamını "en azından kısa vadede derinden" değiştirdiğini ifade etti.

Portföy yöneticisi, "Shanghai, Çin'in makina gibi çalışan finansal ve endüstriyel merkezi" diye belirtmekle birlikte, vatandaşların sosyal medyadaki şikayetlerine rağmen kentteki faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda neredeyse hiçbir değişikliğin yapılmadığını dile getirdi.