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Fitch, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt oranı beklentisini düşürdü

Fitch, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt oranı beklentisini yüzde 3,5 düzeyine düşürdü.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt  oranı beklentisini düşürdü.

Fitch tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılı için temerrüt  oranı beklentisi daha önce yüzde 5-6 açıklanan seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine  indirildi. 2022 yılı tahmini de daha önce açıklanan yüzde 5-7 düzeyinden yüzde 4-5 düzeyine revize edildi.

Raporda COVID-19 aşılarının desteklediği piyasa iyimserliğinin  sermaye piyasalarına sağlıklı erişimi desteklemesinin beklendiğine  dikkat çekildi. 2021 yılı için enerji sektörü temerrüt beklentisinin yüzde 11'den yüzde 6'ya indirildiği vurgulandı.