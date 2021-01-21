Fitch, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt oranı beklentisini düşürdü
Fitch, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt oranı beklentisini yüzde 3,5 düzeyine düşürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2021 için ABD yüksek getirili tahvillerinde temerrüt oranı beklentisini düşürdü.
Fitch tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılı için temerrüt oranı beklentisi daha önce yüzde 5-6 açıklanan seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine indirildi. 2022 yılı tahmini de daha önce açıklanan yüzde 5-7 düzeyinden yüzde 4-5 düzeyine revize edildi.
Raporda COVID-19 aşılarının desteklediği piyasa iyimserliğinin sermaye piyasalarına sağlıklı erişimi desteklemesinin beklendiğine dikkat çekildi. 2021 yılı için enerji sektörü temerrüt beklentisinin yüzde 11'den yüzde 6'ya indirildiği vurgulandı.