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Fitch, ABD'nin kredi notunu “AAA” olarak teyit etti

Fitch, ABD'nin kredi  notunu "AAA" kredi görünümünü ise negatif olarak teyit etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin uzun dönem yabancı ve  yerel para cinsinden kredi notu "AAA" olarak teyit edildi.

Ülkenin kredi notunun görünümü "Negatif" olarak devam edecek.

Fitch Ratings yaptığı değerlendirmede, ABD'nin kredi notunun ekonominin büyüklüğünden, yüksek kişi başına gelirden ve dinamik  iş yapma ortamından destek aldığını vurguladı.

ABD'de bütçe açığının GSYH'ya oranının bu yıl 2020 yılındaki  yüzde 14,9'dan yüzde 14 seviyesine gerileyeceğini tahmin eden Fitch, 2022 yılında bu oranın yüzde 7 seviyesine daralacağını  öngördü.

Fitch raporunda Fed'in faiz artırımına 2023 yılında başlamasını beklediklerini de vurguladı.