Fitch: Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon karşısında kararlılığını koruyor

Fitch Ratings Direktörü Tej Parikh, "ECB, beklenenden daha yüksek enflasyon karşısında görece kararlılığını koruyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada Parikh'in, "Devam eden tedarik zinciri kesintisi ve artan gaz fiyatları, Yönetim Konseyinin eylül toplantısından bu yana enflasyon ateşini daha da harladı. Fakat banka son fiyat sıçramasını görmezden gelmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bankanın enflasyonist baskıları şimdilik izlemekle yetindiğine dikkati çeken Parikh, "Enflasyonun daha kemikleşmiş hal aldığına dair kanıtlar şimdilik sınırlıyken, banka muhtemelen ihtiyatlı olacak ve uzun vadeli hedefine daha fazla odaklanacak." yorumu yaptı.

Bankanın aralıkta enflasyon tahminlerini artırabileceğinin belirtildiği açıklamada, bankanın politika faiz oranında artışın ise hala uzak ihtimal olduğu kaydedildi.

ECB, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurmuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde bugün ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından katıldığı basın toplantısında, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." demişti.