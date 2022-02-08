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Fitch: Çip sıkıntısı ikinci yarıda hafifleyecek

Fitch Ratings, çip arzında yaşanan sıkıntının yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.