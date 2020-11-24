Fitch: COVID-19 teşvikleri ile ABD ekonomisi yüzde 9 büyüdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yayınladığı raporda, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerin COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz karşısında uygulamaya koydukları mali politika tedbirlerinin GSYH'larını ciddi şekilde büyüttüğünü savundu.

Uygulanan mali politika tedbirlerinin ABD'de GSYH'ya katkısının yüzde 9 olduğunu savunan Fitch, Japonya'daki mali teşviklerin GSYH'ya katkısının yüzde 3,5, Güney Kore'de yüzde 1,5 ve Avustralya'da ise yüzde 6 olduğunu vurguladı.

Fitch yayınladığı raporda, "Sonuçlar, 2020'de GSYH'ye katkının büyük bölümünün büyük ölçekli doğrudan mali gevşemeden geldiğini gösterdi. Koronavirüs krizinin büyümeye etkisi, uygulanan parasal gevşemenin ve devlet destekli garantilerin de etkisi ile 2007-2008'deki Global Finansal Kriz'den çok daha küçük oldu" ifadelerine yer verdi.