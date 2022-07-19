Fitch de Belarus'un temerrüde düştüğünü ilan etti

Moody's Investors Service'nin ardından Fitch Ratings de Belarus'un temerrüde düştüğünü ilan etti.

Fitch, Belarus'un kredi notunu C'den RD'ye indirdi.

Kredi notunun indirilmesine neden olarak Belarus'un 2027 vadeli ABD doları cinsinden tahvilinin 600 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirememesini gösterdi.

Moody's de 14 Temmuz'da yaptığı açıklama ile Belarus'un temerrüde düştüğünü duyurmuş, ancak kredi notunu CCC seviyesinde tutmuştu.