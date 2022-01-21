Fitch: ECB faiz artırımında Fed'i takip etmez

Fitch Rating, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek 2 yılda faiz artırımı konusunda Fed'in takip etmesinin muhtemel olmadığını savundu.

Fed dün yayınladığı "Economic Dashboard" raporunda, Euro Bölgesi'nde faizini ne 2022 ne de 2023'te artırılmasının muhtemel olmadığını vurguladı.

ECB'nin orta vadeli enflasyon tahminleri yüzde 2 hedefine yaklaşsa da hala Banka'nın faiz artırımı için ortaya koyduğu kriterlerin gerisinde olmaya devam ettiğini belirten Fitch, çekirdek enflasyonun da ABD'den ciddi şekilde zayıf olduğunu ifade etti.

ECB'nin çekirdek enflasyon tahminlerinin aşırı iyimser olduğunu da belirten Fitch, ECB'nin ortaya koyduğu yüzde 1,8 beklentisinin geçtiğimiz 10 yılın ortalamasının yüzde 1'in hemen üzerinde olduğu değerlendirildiğinde yüksek göründüğünü vurguladı ve kendilerinin çekirdek enflasyonun yüzde 1,5'a yakın olacağını tahmin ettiklerine işaret etti.

ECB'nin faiz artırımına 2024 yılında gideceğini öngördüklerini belirten Fitch yöneticisi Tej Parikh, "Ücret büyümesinde ve enflasyon bekleyişlerinde yukarı yönlü sürprizler veya beklenenden daha uzun süren küresen tedarik zinciri darboğazları öngörülenden daha erken bir faiz artırımı için riskleri artırabilir" ifadelerini de kullandı.