Fitch: Gaz krizi Euro Bölgesi'ni resesyona itiyor

Fitch Ratings, Rusya'da AB'ye boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının tamamen durdurulması olasılığının, Euro Bölgesi için makroekonomik tahminler oluştururken kullanılması giderek daha makul bir varsayım gibi görünmeye başladığını bildirdi.

Fitch bugün yayınladığı raporda, "İlk değerlendirmemiz, 2023'te Euro Bölgesi GSYH'sının Haziran Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) tahminlerimize göre 1,5 ila 2 puan darbe alacağı yönünde. Almanya'nın yaklaşık 3 puan ve İtalya'nın yaklaşık 2,5 puan darbe alacağını öngörüyoruz. Almanya ve İtalya'nın 2023'te yıllık GSYİH düşüşleri yaşamasıyla birlikte, Euro Bölgesi'den 2022'nin ikinci yarısın başlayan bir resesyon muhtemel olacaktır" dedi

Fitch, Rusya'nın önümüzdeki aylarda AB'ye gaz arzını tamamen kesmesi halinde AB'ye olan toplam gaz arzının kısa vadede yüzde 15 ila yüzde 20 oranında düşebileceğini de vurguladı.