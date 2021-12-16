Fitch, Güney Afrika'nın kredi notu görünümünü yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BB-" olarak teyit edildi.
Fitch, not görünümünü, ekonomik toparlanmanın beklenenden daha hızlı olduğunu, bu yılki şaşırtıcı derecede güçlü mali performansı ve ulusal hesapların yeniden temellendirilmesinin ardından GSYH'ye dayalı temel kredi ölçütlerinde yapılan önemli iyileştirmeleri gerekçe göstererek "negatif"ten "durağan"a revize etti.