  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti
Takip Et

Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu "BBB-"den "BBB" seviyesine yükselttiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu yukarı yönlü revize etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB-"den "BBB"ye yükseltildi. 

Fitch, İtalya ekonomisinin 2021'de daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde yüzde 6,2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.