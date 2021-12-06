Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu yukarı yönlü revize etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB-"den "BBB"ye yükseltildi.

Fitch, İtalya ekonomisinin 2021'de daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde yüzde 6,2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.