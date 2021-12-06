Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu "BBB-"den "BBB" seviyesine yükselttiğini açıkladı.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu yukarı yönlü revize etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB-"den "BBB"ye yükseltildi.
Fitch, İtalya ekonomisinin 2021'de daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde yüzde 6,2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.
Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.