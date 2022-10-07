Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Japonya'nın kredi notunu teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A" olarak teyit edildi.

Fitch, kredi notunun zayıf orta vadeli büyüme beklentileri ve çok yüksek kamu borcuna karşı, gelişmiş, zengin bir ekonomi, buna uygun olarak sağlam yönetişim standartları ve kamu kurumları ile dengelendiğini belirtti. Kalıcı cari fazla, büyük bir net dış alacaklı pozisyonu ve yen'in rezerv para birimi statüsünün, güçlü dış finansmanın temelini oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, gevşek maliye politikası, hizmet sektöründeki toparlanma, üretim ve ihracat üzerindeki tedarik zinciri kısıtlamalarının gevşetilmesiyle desteklenen 2022 yılında yüzde 1,7 ve 2023 yılında 1,3 büyüme öngördüğü belirtildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.