Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomiye dair daralma beklentisini eksi yüzde 4,4'ten eksi yüzde 3,7'ye revize etti. 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,2'den yüzde 5,3'e çıkarılırken 2022 yılı küresel büyüme beklentisini de yüzde 3,6'dan yüzde 4'e yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti. Kuruluşun dün gece açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm-Aralık ayı raporunda, küresel GSYH için 2020 yılı tahmini -%4,4 olan seviyesinden -%3,7'ye revize edildi.
Raporda, gelecek yıl aşılamaların etkisi ile yıl ortasından itibaren sosyal mesafe etkilerinin azalmasının ve toparlanmanın güç kazanmasının beklendiği kayedildi. 2021 yılı büyüme tahmini de %5,2'den %5,3'e çıkarıldı.
Fitch, öte yandan 2022 yılı küresel büyüme beklentisini de %3,6'dan %4,0'e yükseltti. Değerlendirmede ekonomik tahminlere ilişkin en temel aşağı yönlü riskin aşılama süreçlerinde yaşanabilecek aksamalar olacağı yorumu yapıldı.
Raporda, gelecek yıl için ABD büyüme beklentisi %4,0'ten %4,5'e, Çinh büyüme beklentisi %7,7'den %8,0'e yükseltildi. Euro Bölgesi büyüme beklentisi ise %5,5'ten %4,7'pye çekildi. Bu karara gerekçe olarak bölgede karantina tedbirlerinin kış ayları boyunda sürebileceği öngörüsü gösterildi.