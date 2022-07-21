Fitch: Küresel kredilerde görünüm bozulmaya devam etti

Yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiği belirildi. Açıklamada, "Yoğunlaşan enflasyonist baskılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan para politikası tepkisi, geniş tabanlı finansal sıkılaşma dahil olmak üzere küresel büyüme için giderek daha zorlu koşullara katkıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Avrupa ve ABD'de resesyon risklerinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, COVID-19'un yeni varyantlarında artış olması durumunda Çin'in büyümesinde daha fazla gerileme olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen veya ciddi şekilde durmasının da yakın vadeli en büyük potansiyel riskler arasında yer aldığı vurgulandı.