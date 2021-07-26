  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch: Tunus'taki siyasi çalkantı IMF fonlaması üzerindeki riskleri artırıyor
Takip Et

Fitch: Tunus'taki siyasi çalkantı IMF fonlaması üzerindeki riskleri artırıyor

Fitch Ratings, Tunus'taki siyasi çalkantının ülkenin IMF programına erişimini daha fazla geciktirebileceği aktarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Tunus'taki siyasi çalkantının ülkenin büyük finansman baskılarını hafifletecek bir IMF programına erişimini daha fazla geciktirebileceği aktarıldı.

Tunus'un dış likidite pozisyonundaki bozulmanın durdurulması için yıl sonundan önce büyük miktarlarda resmi kreditör fonu elde etmesi gerekeceği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ülkede yeni siyasi belirsizlikler yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, Said'in kararlarının Batılı ortaklarının Tunus'u destekleme isteklerini azaltabileceğine işaret edilerek, Avrupa'nın Akdeniz üzerinden gelen göç konusundaki endişelerinin ise dış destek için önemli bir motivasyon olmaya devam edeceği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, güçlü reformlar ve dış desteğin eksikliğinde finansman baskılarının artmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

 

Dışişlerinden Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruzDışişlerinden Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruzGündem
AK Parti'den Tunus açıklamasıAK Parti'den Tunus açıklamasıGündem
Tunus'ta siyasi krizTunus'ta siyasi krizDünya