Fitch: Tunus'taki siyasi çalkantı IMF fonlaması üzerindeki riskleri artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Tunus'taki siyasi çalkantının ülkenin büyük finansman baskılarını hafifletecek bir IMF programına erişimini daha fazla geciktirebileceği aktarıldı.

Tunus'un dış likidite pozisyonundaki bozulmanın durdurulması için yıl sonundan önce büyük miktarlarda resmi kreditör fonu elde etmesi gerekeceği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ülkede yeni siyasi belirsizlikler yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, Said'in kararlarının Batılı ortaklarının Tunus'u destekleme isteklerini azaltabileceğine işaret edilerek, Avrupa'nın Akdeniz üzerinden gelen göç konusundaki endişelerinin ise dış destek için önemli bir motivasyon olmaya devam edeceği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, güçlü reformlar ve dış desteğin eksikliğinde finansman baskılarının artmaya devam edeceğine dikkat çekildi.