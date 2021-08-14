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Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Fitch Ratings Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fitch Ratings ayrıca Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.

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