Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
Fitch Ratings Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
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Fitch Ratings ayrıca Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.
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