Fitch ve S&P, Ukrayna'yı temerrüde düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve S&P Global'a göre Ukrayna temerrüde düştü.

İki kredi derecelendirme kuruluşu da Ukrayna'nın yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uluslararası tahvilin kupon ve ana para ödemelerinin 2 yıl süre ile dondurulması yönünde Ukrayna'nın ortaya koyduğu talebi uluslararası kreditörlerin verdiği desteğe rağmen "temerrüt" olarak tanımladılar.

S&P Global, Ukrayna'nın yabancı para cinsinden kredi notlarını "CC/C" seviyesinden "SD/SD-Seçilmiş Temerrüt" seviyesine indirdi. S&P yaptığı açıklamada, "Yeniden yapılandırmanın açıklanan şartları dikkate alındığında, bu bizim kriterlerimize göre temerrüde denk geliyor" dedi.

Fitch Ratings de Ukrayna'nın uzun vadeli kredi notunu "C"den "RD-Sınırlı Temerrüt" seviyesine indirdi.

S&P ayrıca, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı makroekonomik ve mali gerilimin Ukrayna hükümetinin yerel para cinsinden borç yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştıracağını savunarak, yerel para cinsinden kredi notlarını "B-/B" seviyesinden "CCC+/C" seviyesine indirdi.