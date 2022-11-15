Fon yöneticilerinde stagflasyon endişesi

Bank of America'nın piyasalar tarafından yakından takip edilen anketi, küresel fon yöneticilerinin gelecek yıl için resesyon ve stagflasyon endişelerinin büyümekte olduğunu gösterdi.

BofA'nın küresel fon yöneticileri anketinin bugün yayınlanan sonuçları, katılımcıların yüzde 92'sinin 2023 yılında "stagflasyon" (yüksek enflasyon ile durgunluğun bir arada olması) beklediklerini gösterdi. Gelecek yıl bir resesyon yaşanmasını büyük olasılık olarak görenlerin oranı, resesyon beklemeyenlerin 77 puan üzerinde gerçekleşti.

Anket tarihinde ilk kez gelecek 12 ayda tahvil getirilerinde düşüş bekleyenlerin oranı artış bekleyenlerin oranın aştı. Katılımcıların yüzde 42'si gelecek 12 ayda tahvil getirilerinin düşeceğini öngördü.