Fonların yüzde 80'i Rusya'dan çıkamadı

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı sonrası Batı'nın ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya'nın uygulamaya koyduğu sermaye kontrolleri yabancı yatırımcıların Rus finansal piyasalarına erişimlerini genel olarak ulaşılmaz hale getirmişti.

Copley Fund Research verilerine göre, 253 gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonundan sadece 45'i Nisan sonuna kadar pozisyonlarını tamamen kapatabildiler.

Ancak gelişmekte olan piyasa fonları Rus varlıklarını azaltmayı başardılar. Ocak ayında gelişmekte olan piyasa fonları içinde yüzde 4,5 ağırlığa sahip olan Rusya'nın bu ağırlığı yüzde 2'nin hemen altına kadar geriledi.