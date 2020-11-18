Fransa, 2021 yılı büyüme beklentisini düşürdü

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, artan koronavirüs vakaları ve hayata geçirilen yeni tedbirler nedeniyle gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 8'den yüzde 6'ya çektiklerini duyurdu.



Bakan, bu yıl için ise yüzde 11 olan daralma beklentilerini koruduklarını söyledi. "Tahminizi her ne kadar son veriler durumun korkulduğu kadar kötü olmayacağını gösterse de değiştirmedik" dedi.