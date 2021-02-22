Fransa, AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

Fransa, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu.

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Fransa 2020'de 82,5 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Fransa'yı, 18,7 milyar euro ile Romanya takip etti.

Fransa'da Başbakanlığa bağlı France Strategie özerk kurumu danışmanlarından Nicolas Meilhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu rakamın (82,5 milyar euro) muhtemelen AB tarihinde üye bir ülke tarafından kaydedilen en büyük dış ticaret açığı olduğunu belirtti.

Meilhan, "Dış ticaret açığının düşürülmesinin niye ulusal öncelik olmadığını anlayamadım." ifadesini kullandı.

Almanya, 182,4 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Bu arada, geçen yıl Almanya 182,4 milyar euro, İrlanda 71 milyar euro ve Hollanda 67,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Fransa'da COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, geçen yıl yüzde 8,3 azalırken, ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.