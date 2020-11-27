Fransa ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 büyüdü

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), Fransa ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 daraldığını ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,7 büyüdüğünü açıkladı.

INSEE verilerine göre, Fransa'da bugün yayımlanan ekonomik verilerin tümü beklentileri aşarken, tüketici fiyatları kasım ayında aylık ve yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Ekim ayı tüketici harcamaları yüzde 3,7 arttı.

Fransa'da COVID-19 vakalarında görülen artış alınan tedbirler sonrasında kontrol altına alındı. Ülkede ilan edilen karantinalar 5 Aralıkta sona erecek ancak geceleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalrının ocak ayı boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.