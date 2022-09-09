Fransa, elektrikte gelir sınırına kuşku ile yaklaşıyor

Bugün yapılacak AB enerji bakanları zirvesi öncesinde Fransa Enerji Bakanlığı'ndan yetkililer, Fransa'nın AB'nin doğalgaz dışındaki kaynaklardan elektrik üretin şirketlere gelir sınırlaması uygulama planına kuşku ile yaklaştıklarını ifade ettiler.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, "Doğalgaz dışındaki her türlü kaynaktan enerji üretimine tek bir fiyat tavanı belirlenmesi, tüm AB üyesi ülkelerin sorgulamakta olduğu bir teklif" dedi.

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, doğalgaz dışındaki kaynaklardan üretilen elektrikte megawatt saat başına fiyatın 200 euro ile sınırlanmasını teklif ettiğini duyurmuştu.

Fransa, hali hazırda Avrupa'da en çok nükleer reaktörü sahip ülke ve enerji ihtiyacının büyük bölümünü bu santrallerden karşılıyor.

Fransız yetkili ayrıca, AB'nin Rusya'dan boru hattı ile alınan doğalgaza fiyat sınırı uygulama planını desteklediklerini, ancak LNG'nin aynı fiyat tavanı uygulamasına konu olmaması gerektiğine inandıklarını da belirtti.

Yetkili, "LNG taşıyan gemiler hangi limana gideceklerini seçebilir durumdalar. Eğer biz fiyat sınırı uygularsak ve Japonya ile Güney Kore gibi ülkeler böyle bir sınır uygulamazlar ise, LNG kolaylıkla bize değil onlara yönelebilir" dedi.