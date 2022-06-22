Fransa MB, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini düşürdü

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da GSYH'nın bu yıl yüzde 2,3 büyüyeceğini ve 2023 yılında büyümenin yüzde 1,3'e yavaşlayacağını tahmin eden Fransa MB, 2024 yılında ise GSYH büyüme oranının yüzde 1,7'ye toparlanmasını bekliyor.

Banka, Mart ayında yayınladığı raporda 2022, 2023 ve 2024 için GSYH büyüme oranlarını yüzde 3,4, 2,0 ve 1,4 olarak tahmin etmişti.

Fransa MB, Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazına ambargo uygulamaları halinde Fransa ekonomisinide büyümenin bu yıl yüzde 1,5'e gerileyeceğini, 2023 yılında ise ekonominin yüzde 1,3 daralacağını öngördü.

Banka, 2022, 2023 ve 2024 için enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize etti. 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 5,6'ya çıkaran Fransa MB, 2023 ve 2024 için tahminlerini de yüzde 1,9 ve 1,7'den sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 2'ye yükseltti.

Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "Enfasyonda yükseliş sadece enerji sektöründe değil, diğer sektörlere de yayılıyor. Para politikasının buna karşı harekete geçmesi gerekli" diye konuştu.