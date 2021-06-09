Fransa, minimum kurumlar vergisinde milyarca euro gelir bekliyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, global minimum kurumlar vergisi oranının Fransa'la milyarlarca euro ekstra gelir sağlamasını beklediklerini söyledi.

G7'nin en az yüzde 15 oranında global minimum kurumlar vergisi oranını desteklemek için anlaştığını hatırlatan Le Maier, OECD çerçevesinde sürdürülen sınır ötesi vergilendirme müzakerelerinde de bu oranın kabul edilmesi halinde Fransa'nın ne kadar gelir elde etmesinin beklendiği sorularına, "Bu rakamı belirlemek hala biraz zor, ancak her yıl milyarlarca euro ek gelir bekliyoruz" dedi.

Le Maire açıklamasında, global minimum kurumlar vergisi üzerinde uluslararası bir anlaşma olması halindre kaldırma sözü verdikleri dijital hizmetler vergisinden bu yıl 500-1 milyar euro aralığında ek gelir beklediklerini de vurguladı.