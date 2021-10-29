Fransa ve İspanya, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

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Avrupa ülkelerinde üçüncü çeyrek öncü büyüme rakamları gelmeye devam ediyor.

Fransa ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerine büyüme kaydetti. Fransız ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 3 büyürken; yüzde 2,1 civarındaki beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı sergiledi.

Fransa'da büyüme rakamı bir önceki yılın aynı dönenmine göre üze yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

İspanya da beklentilerin altında kaldı

Bir başka Avrupa ülkesi İspanya ise üçüncü çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre yüzde 2; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 oldu. İspanya'nın çeyreklik bazda yüzde 2,7; yıllık bazda yüzde 3,5 büyümesi bekleniyordu.