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Fransa'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladı

Fransa’da eylül ayı enflasyon rakamında beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fransa’da tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 6,2 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 6,6 gelmesi yönündeydi.

Fransa İstatistik Ofisi Insee’nin verilerine göre enerji ve hizmet sektöründe yavaşlama görülürken gıda maliyetleri arttı.

Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’nın enflasyonu ağustos ayında yüzde 6,6 olmuştu

Son verilere göre Almanya ve Hollanda'da enflasyon yükseliş kaydederken, İspanya'da da yavaşlama görülmüştü.