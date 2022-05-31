Fransa'da enflasyon mayıs ayında da rekor kırdı

Fransa'da enflasyon Mayıs ayında beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor kırdı.

INSEE tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında AB uyumlu tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 5,4 olmuştu.

Ekonomistler Mayıs ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 5,6 artmasını bekliyorlardı.

Fransa'da ulusal tüketici fiyat endeksi ise Mayıs ayında yıllık yüzde 5,2 arttı. Nisan ayında yıllık artış yüzde 5,2 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon, Eylül 1985'te bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.