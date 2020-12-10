Fransa'dan Google'a 100, Amazon'a 35 milyon euro ceza

Fransa kişisel veri denetleme kurumu Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL) Google'a 60 milyon euro, Google İrlanda'ya 40 milyon euro ve Amazon'a 25 milyon euro ceza kesildiğini açıkladı.

Şirketler Fransa'nın Veri Koruma Yasası'nı ihlal etmekle suçlandılar.

Google, kullanıcı izni olmadan çerez kullanımı, arama motorunun Fransa versiyonunun yetersizliği ve "karşıtlık" mekanizmasının kısmı olarak ihlali ile suçlandı.

Amazon ise, kullanıcı izni olmadan çerez kullanımı ve şirketin web sitesinin Fransa versiyonun yetersiz olması ile suçlandı.