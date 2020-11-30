FT: Avrupa Birliği, Çin tehdidi karşısında ABD'ye yeni ittifak önerdi

Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği, Çin'in yarattığı tehdit, meydan okuma karşısında Trump dönemide ortaya çıkan gerilimleri bir tarafa bırarak ABD ile yeni bir ittifak oluşturmak istiyor.

FT'nin verdiği bilgiye göre AB'nin üzerinde çalıştığı taslak plan, ABD ile dijital regülasyondan, COVID-19 salgını ile mücadeleye kadar bir dizi konuda ilişkilerin, bağların yeniden inşaa edilmesini öngörüyor.