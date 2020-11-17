FT: Basel Komitesi bankaların temettü sınırlamalarının sürmesi gerektiği kanaatinde

Financial Times'ın haberine göre, Basel Komitesi Genel Sekreteri Carolyn Rogers, bankaların Covid19 karşısında zafer ilan etmeleri için henüz çok erken olduğunu söyledi.



"Temettü ödemeleri de pandeminin uzun vadeli etkileri netleşene kadar beklemede kalmalı" dedi.

Küresel ölçekte regülatörler pandemi döneminde bankaların temettü ödemelerine sınırlamalar getirmişlerdi. Son dönemde bankalar tarafından temettü ödenmesi konusunda taleplerin arttığı belirtiliyordu.



Rogers, "Sonuçta sermaye kaybolmuyor. Eğer pandeminin etkisi bizim korktuğumuzdan az olursa bankalar temettü ödemelerini sonra da yapabilir.



Kriz dönemlerde esneklik konusunda prim vardır. Bu ortamda sermaye dağıtımı konusunda geride kalınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.