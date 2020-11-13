"G20 büyümeyi hızlandırmak için yatırımları senkronize etmeli



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerine COVID-19 salgını sonrası yeniden inşaları için yatırımlarını senkronize etme çağrısında bulundu ve bunun daha az maliyet ile daha güçlü büyüme getireceğini savundu.

Paris Barış Forumu'nda konuşan Georgieva, ülkelerin istihdamı ve büyümeyi artırmak, ekonomik eşitsizliği azatmak için atıl yatırım kapasitelerinin, kullanılabilir mali alanın ve çok düşük faiz oranlarının yarattıkları avantajı kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Eğer G20 ülkeleri birlikte hareket eder, birlikte yatırım yaparlar ise aynı GSYH hedefini başarmak için üçte bir oranında daha az harcarlar" diye konuştu.