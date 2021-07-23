G20, çevrenin yoksullukla ilişkisini tanıdı

İtalya Başkanlığı’nda Napoli’de gerçekleşen G20 ülkeleri Çevre Bakanları Zirvesi’nde, dünyanın en önemli 20 ekonomisi iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasında bir bağlantı olduğunu ilk kez resmi olarak tanıdı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri Çevre Bakanları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı ve çölleşme, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi konulardaki zorluklarla mücadelede çabalarını arttırarak sürdüreceklerini taahhüt etti.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, "G20, ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasındaki bağlantıyı tanıdı. Şimdiye kadar bunlar birbirinden ayrı düşünülen sektörlerdi" dedi. Cingolani, ilk günkü toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında, 25 maddelik bir sonuç bildirisini kabul ettiklerini açıkladı.

G20 Çevre Bakanlarının kabul ettiği bildiride, "G20 Çevre Bakanları olarak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki düşüş, tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmenin, insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Biyoçeşitliliğin korunması vurgusu yapılan bildiride, BM 2021-2030 Ekosistem Restorasyonu tarafından sağlanan "2050 Yılına Kadar Doğayla Uyum İçinde Yaşamak" vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik özel ivmenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

“Okyanus ve denizlerin sağlığından ciddi endişe duyuyoruz”

Bildiride, emisyon seviyeleri ve iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü okyanus ve denizlerin sağlığından ciddi endişe duyulduğu vurgulandı. Denizdeki plastik çöp atıklarının deniz ekosistemi, balıkçılık ve turizm üzerindeki ciddi etkisi kabul edilen bildiride, bununla mücadelede; ulusal, bölgesel ve küresel çabaların yoğunlaştırılması çağrısı da yapıldı. Ayrıca tek kullanımlık plastikleri önemli ölçüde azaltmak için toplumların bilinçlendirilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

“Çevre koruma bilincinin genç kuşağa aktarılması önemli”

Bildiride, genç kuşaklara çevreyi koruma bilincinin eğitim kanallarıyla aktarılması konusunda iş birliğinin geliştirilmesin ve gençleri her düzeyde çevre ile ilgili süreçlere dahil etmenin öneminin kabul edildiği vurgulandı.

Adil bir geçiş olacak, farklı gelişmişlik düzeyleri dikkate alınacak

G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisinde, yoksulluk, sağlık, ekonomik ve çevresel sınamaların birbiriyle bağlantılı olduğu göz önünde tutularak, farklı gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak sürdürülebilir ekonomilere adil bir geçiş taahhüt edildi. Gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere mali, teknolojik, kapasite geliştirme desteği sağlanmasının teşvik edildiği belirtilen bildiride, Rio Bildirisi ilkeleri hatırlatılarak, "Farklı zorluklarla yüzleştiğimizi kabul ederek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliğimizi güçlendireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, G20 Çevre Bakanları toplantısı sebebiyle gün boyu kentin farklı noktalarında G20 karşıtı protestolar yapıldı. Protestocular ellerinde "G20'yi durdurun" yazılı pankartlar taşırken, Bovio Meydanında toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı bildirildi. Diğer yandan, G20 Çevre Bakanları bugün de iklim ve enerjiden sorumlu bakanlarla iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla ortak toplantıda bir araya gelecek.

Yellen’dan kalkınma bankalarına: Sermayeyi iklim için seferber edin

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Dünya Bankası’nın da aralarında olduğu dünyanın en büyük kalkınma bankalarının başkanları ile birlikte gerçekleştirdiği toplantı ardından yaptıı açıklamada kalkınma bankalarına iklim değişikliğiyle mücadelede ve emisyon azaltma hedeflerine ulaşma konusunda çok daha fazla sermayeyi seferber etmeleri çağrısı yaptı. Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklmada görüşmede Yellen, Kerry ve kalkınma bankası yöneticilerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelttikleri özel sermayeyi “maksimize” etmenin yollarının ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Yellen, ekim ayında gerçekleşecek Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları’nda Kerry ve kalkınma bankacılarıyla tekrar biraraya gelip kurumların konuya ilişkin somut planlarını konuşacak. Dünya Bankası Grubu yanı sıra toplantıya katılan kalkınma bankalarından şunlar: Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası.

Çevre Bakanı Kurum, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Napoli’deki zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile de görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kurum "Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden bir tanesi. Akdeniz Havzası'nda yer alması sebebiyle yağışların, sellerin şiddeti ve etkisi her geçen gün artmaktadır" dedi. Türkiye'nin sera gazının azaltımı için taahhütleri olduğunu belirten Kurum, şu ana kadar taahhütlerin de altında bir sera gazı salımı gerçekleştiğini dile getirdi.



Türkiye, Ek-1 ülke listesinden çıkma isteğini yineledi

Türkiye'nin enerjide kurulu gücünün yüzde 52'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ve ülkenin bu anlamda Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci büyük ülkesi olduğunu ifade eden Kurum “Bizim ülke olarak haklı bir talebimiz var. Gelişmekte olan bir ülke olarak Ek-1 listesinde bulunuyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini daha etkin kılabilmesi adına bu haklı talebimizi yineliyoruz. 2016'da Paris Anlaşması'na imza attık ancak taraf olmadık. Taraf olmamamıza rağmen birçok ülkeden daha fazla kararlı adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu haklı mücadelemizde sizlerden de destek bekliyoruz" dedi ve Glasgow’da düzenlenecek iklim zirvesi öncesinde “bu haksızlığın giderilmesini beklediklerini” vurguladı.

Kurum, Ek-1 ülke listesi konusunda değişiklik yapılırsa Paris Anlaşması’nın TBMM’den de geçebileceğine işaret etti. Türkiye Aralık 2019’da COP23 iklim konferansı öncesinde bu talebini geri çekmişti.

ABD Başkanının İklim Özel Temsilcisi John Kerry de Türkiye'nin, finans konuları nedeniyle Ek-1 ülkesi olarak değerlendirilmek istemediğini bildiğini dile getirdi. Kerry, Türkiye'nin emisyon azaltımı noktasında önemli işlere imza atacağını bildiğini ve sorunların çözümü noktasında birlikte çalışmak istediklerini vurguladı. Kerry, Rize'de sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye baş sağlığı diledi.