G20: Ekonomik destek enflasyon hedefleriyle uyumlu olmalı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 maliye bakanları, ekonomik destek teşviklerinin merkez bankalarının enflasyon ve fiyat istikrarı hedefleriyle uyum içinde olması gerektiğini düşünüyor.

Venedik’te bir araya gelen grubun toplantısı sonrası yayınlanan açıklamada, pandeminin olumsuz sonuçlarıyla mücadele için mevcut tüm politika araçlarının kullanılacağı belirtildi.

Bakanlar ayrıca toplantının ana gündemlerinden biri olan ve asgari kurumlar vergisi de içeren küresel vergi reformunun ekimdeki G20 zirvesine kadar çözülmesi çağrısı yaptı.