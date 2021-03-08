G20, IMF’deki SDR haklarının yeniden dağıtılmasında anlaştı

G20 ülkeleri, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) rezervlerinden Özel Çekme Hakları’nın (SDR) yeni tahsisi üzerinde anlaştı.

Geçtiğimiz yıl ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin SDR tahsisine karşı çıkmış ve engellemişti. IMF Direktörü Kristalina Georgieva, SDR'lerin COVID-19 desteklerine güçlü bir yardımcı olarak kullanılabileceğini söylüyor.

Gelecek tahsisin kesin ölçeği henüz kararlaştırılmamış olsa da, en az 500 milyar dolar olacağı, ancak onay gerektireceği için IMF kotalarının toplam değeri olan 650 milyar doları geçmeyeceği tahmin ediliyor.

Yeni çıkarılan SDR'ler IMF kotalarına göre tahsis edilecek, bu da yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin küçük bir kısmını kapsayacağı anlamına geliyor. Gelişmiş ülkelerin paylarının ise, küresel finansal güvenlik ağını güçlendirmek adına, bölgesel finansman düzenlemeleri de dahil olmak üzere düşük ve belki orta gelirli ülkeleri destekleyen fonlara aktarılması öngörülüyor.