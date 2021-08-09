G20 ülkelerinden enerjiye 658 milyar dolar yatırım

G20 ülkelerinin, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımın tutarı 658 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Energy Policy Tracker'ın G20 ülkelerinin enerji yatırımlarına ilişkin analizinden yapılan derlemeye göre, Ocak 2020-Ağustos 2021 döneminde G20 ülkelerinin sadece fosil yakıtlara yaptığı yatırımın tutarı 269 milyar dolar oldu.

Çalışmada ülkelerin gerçekleştirdiği yatırımlar, enerji kaynaklarına ve iklim hedeflerini karşılama seviyesine göre 5 sınıfta ele alındı.

Salgın döneminde, enerji üretiminde iklim ve çevre kirliliği endişelerini göz ardı eden petrol, doğal gaz, kömür, gri hidrojen ve fosil kaynaklı elektrik üretimini kapsayan "koşulsuz fosil" sınıfında bulunan yakıtlara 247,41 milyar dolar yatırım yapıldı.

İklim ve çevre hedeflerinin yalnızca bir kısmını karşılayan petrol, doğal gaz, mavi hidrojen ve kömür gibi "koşullu fosil" grubundaki yakıtlara ise 49,03 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi.

Karbon salımı çok düşük ve çevreye yan etkileri göz ardı edilebilecek düzeyde bulunan, ülkelerin düşük karbon hedeflerini kısmen benimseyen ancak küresel çevre hedeflerini önemli ölçüde etkilemeyen "koşulsuz yenilenebilir enerji" sınıfındaki güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal enerji yatırımları 53,81 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde çevre politikaları konusunda çok net olmayan ancak fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüşümü destekleyen "koşullu yenilenebilir" enerji kaynaklarında ise 173,40 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Enerji dönüşümünün önemli bileşenleri olan elektrikli araçlar, hidrojen kullanımı, büyük ölçekli hidroelektrik santraller, akıllı şebeke ve ilgili teknolojiler bu sınıfta yer aldı.

Nükleer enerji, biyokütle ve biyogaz kaynaklarının yer aldığı diğer bir alanda ise G20 ülkelerinin 134,13 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiği görüldü.

Böylelikle ABD, Türkiye ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğu G20 ülkelerinin Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımın tutarı 658 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Türkiye, salgının başından bu yana enerji üretiminde petrol, doğal gaz, kömür, gri hidrojen ve fosil kaynaklı elektrik üretimini de kapsayan "koşulsuz fosil" sınıfındaki yakıtlara 14,09 milyar dolar, fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüşümü destekleyen "koşullu yenilenebilir" enerji kaynaklarına ise 71,26 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi.