G20'de sadece Çin ve Türkiye 2020'yi büyümeyle kapattı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayınladığı rapora göre G20 bölgesinde ekonomik büyüme, 2020 genelinde yüzde 3,3 daralırken, yüzde 2,3 ve yüzde 1,8 ile sırasıyla yalnızca Çin ve Türkiye ekonomilerinde artış izlendi. Aynı dönemde en yüksek daralma yüzde 9,9 ile İngiltere’de görülürken, bu ülkeyi yüzde 8,9 ve yüzde 8,2 ile sırasıyla İtalya ve Meksika izledi.

Çeyrek dönem bazında G20 ekonomileri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde COVID-19 salgınının ilk dalgasının ardından ekonomilerin açılmasıyla izlenen yüzde 7,8’lik toparlanma sonrası 2020’nin son çeyreğinde yüzde 2,1 daraldı. G20 ülkeleri arasında geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23,7 büyümenin ardından 2020’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 7,9 ile en yüksek büyüme Hindistan’da izlenmeye devam etti. Diğer çoğu ülkede üçüncü çeyreğe göre düşük kalsa da büyüme 2020’nin son çeyreğinde devam etti. Geçen yılın son çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekteki yüzde 15,9 büyümenin ardından Türkiye’de yüzde 1,7 arttı. GSYH, Meksika’da yüzde 3,3, Brezilya’da yüzde 3,2, Avustralya’da yüzde 3,1, Endonezya’da yüzde 2,9, Japonya ve Güney Afrika’da yüzde 1,5, Güney Kore’de yüzde 1,2, İngiltere ve ABD’de yüzde 1 ve Almanya’da yüzde 0,3 artış kaydetti. Öte yandan İtalya ve Fransa ekonomileri, 2020’nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 15,9 ve 18,5’lik artış sonrası dördüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 daraldı.

OECD, geçen haftalarda yayınladığı ekonomik beklenti raporunda, virüsün etkin bir biçimde kontrol altına alınması ve endüstriyel aktivitedeki dinamizmle 2021 yılında G20 ülkelerinde ekonominin 1,5 puan artışla yüzde 6,2 büyüyeceğini öngörmüştü.